США ведут себя с Европой, как с колонией, нужно снять санкции с России - депутат Бундестага

США ведут себя по отношению к Европе, как к своей колонии, нужно развивать энергетическое сотрудничество с Россией и снять с нее санкции, заявил председатель комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст в ходе конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект".
Он заявил, что Европе нужно чистое топливо, отметив, что газ нужен как переходное топливо к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
К.Эрнст сказал, что предпринимаются различные меры, чтобы американский СПГ продавался в Европе, несмотря на то, что российский газ более конкурентоспособен.
В частности, сказал депутат, США принимают меры против России, Германии и германских компаний, которые хотят принимать участие в строительстве газопровода "Северный поток 2".
"Складывается впечатление, что Германия - это колония США!" - возмутился он, добавив, что германские компании сталкиваются с проблемами - их исключают из американского рынка. "Это неприемлемо!" - подчеркнул К.Эрнст.
"У нас введется острая дискуссия, чтобы снять европейские санкции с России", - сказал он.
"Мне хотелось бы, чтобы мы думали как ограничить агрессивные действия США - это касается и вопросов с Ираном, и других вопросов - в частности пошлин, которые вводят США. Я выступаю, чтобы снять санкции и продолжить энергосотрудничество с Россией", - резюмировал глава комитета Бундестага.
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