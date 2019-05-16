Таджикистан поддерживает усилия ООН в борьбе с терроризмом в Центральной Азии - президент

Таджикистан осуждает действия международных террористических организаций и поддерживает усилия ООН в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Центральной Азии, заявил в четверг таджикский лидер Эмомали Рахмон.

"Таджикистан осуждает международный терроризм и экстремизм, является сторонником скорейшего осуществления "Совместного плана реализации Глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом в Центральной Азии", - цитирует Рахмона пресс-служба президента.

Президент Таджикистана в четверг в Душанбе встретился с заместителем генсека ООН по противодействию терроризму Владимиром Воронковым. Участники встречи обсудили вопросы безопасности и факторы, влияющие на стабильность в регионе, подчеркнули необходимость политического урегулирования в Афганистане и противодействия активизации на севере этой страны боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация).

Встреча прошла в Душанбе в рамках Конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования".