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СНГ 16.05.2019 16:03

Таджикистан поддерживает усилия ООН в борьбе с терроризмом в Центральной Азии - президент

Таджикистан осуждает действия международных террористических организаций и поддерживает усилия ООН в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Центральной Азии, заявил в четверг таджикский лидер Эмомали Рахмон.

"Таджикистан осуждает международный терроризм и экстремизм, является сторонником скорейшего осуществления "Совместного плана реализации Глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом в Центральной Азии", - цитирует Рахмона пресс-служба президента.

Президент Таджикистана в четверг в Душанбе встретился с заместителем генсека ООН по противодействию терроризму Владимиром Воронковым. Участники встречи обсудили вопросы безопасности и факторы, влияющие на стабильность в регионе, подчеркнули необходимость политического урегулирования в Афганистане и противодействия активизации на севере этой страны боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация).

Встреча прошла в Душанбе в рамках Конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования".

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ООН, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]