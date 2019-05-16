Таджикистан поддерживает усилия ООН в борьбе с терроризмом в Центральной Азии - президент

Таджикистан осуждает действия международных террористических организаций и поддерживает усилия ООН в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Центральной Азии, заявил в четверг таджикский лидер Эмомали Рахмон.
"Таджикистан осуждает международный терроризм и экстремизм, является сторонником скорейшего осуществления "Совместного плана реализации Глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом в Центральной Азии", - цитирует Рахмона пресс-служба президента.
Президент Таджикистана в четверг в Душанбе встретился с заместителем генсека ООН по противодействию терроризму Владимиром Воронковым. Участники встречи обсудили вопросы безопасности и факторы, влияющие на стабильность в регионе, подчеркнули необходимость политического урегулирования в Афганистане и противодействия активизации на севере этой страны боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация).
Встреча прошла в Душанбе в рамках Конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования".
Секретарь Совбеза Армении обсудил с представителем Совета нацбезопасности США карабахское урегулирование
Президент Алиев принял главу Палаты депутатов парламента Чехии
Глава МИД Азербайджана в рамках визита во Францию проведет ряд встреч
Азербайджан предлагает Чехии создавать СП в сферах транспорта, АПК, энергетики
Оборот Национальной платежной системы в 2016-2018гг вырос в 1,7 раза
Дагестанский рисоперерабатывающий завод планирует экспорт в Азербайджан
Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос.Дети"
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-апреле остался на прошлогоднем уровне
Бакинский аэропорт примет до 50 чартеров на финал Лиги Европы УЕФА
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отмечают 100-летие Бакинского государственного университета и 10-летие Русского центра Фонда «Русский мир»
Bakcell продлевает кампанию «Бесплатный интернет 4G» до октября
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР