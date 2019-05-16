Orlen Lietuva вернула два танкера с загрязненной российской нефтью - СМИ

Литовская компания Orlen Lietuva отправила назад два танкера с российской нефтью, загрязненной соединениями хлора, пишет литовская деловая газета Verslo zinios.

Нефть не была выгружена на Бутингском терминале и не попала на НПЗ в Мажейкяе.

Orlen Lietuva, которая является собственником и Мажейкяйского НПЗ, и Бутингского нефтетерминала, убытков не понесла, перебоев в работе компании не возникло, потому что российская нефть была заменена.

"Проблемы были, однако прямого воздействия мы не испытали. Наши покупатели могут быть уверены, что производимые на НПЗ Orlen Lietuva в Мажейкяе продукты (. . .) соответствуют всем требованиям", - сказал в интервью Verslo zinios глава компании Михал Рудницкий.

Как сообщает Orlen Lietuva, один танкер с загрязненной нефтью Urals пришел на Бутингский терминал из порта Усть-Луга в начале мая. После того, как было установлено, что содержание соединений хлора в нефти превышает норму, было решено не разгружать танкер. Второй танкер по той же причине был отозван и не подходил к Бутингскому терминалу.

Польский нефтеконцерн PKN Orlen владеет 100% акций Orlen Lietuva, в состав которой входят Мажейкяйский НПЗ, Бутингский и Биржайский нефтетерминалы, а также Mazeikiu naftos prekybos namai ("Торговый дом Mazeikiu nafta"), Orlen Latvija, Orlen Eesti и ряд других предприятий.