Предложения Киева по дальнейшему транзиту газа из РФ противоречат Третьему энергопакету - замминистра энергетики РФ

Предложения Украины в рамках переговоров по продолжению транзита газа из РФ противоречат положениям Третьего энергопакета, заявил на конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект" замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.
"Все знают что действующий контракт на транзит газа заканчивается в текущем году. Дальнейшие договорённости пока не достигнуты. Достижению договорённостей среди прочего мешают и несправедливые, по нашему мнению, решения арбитража в Стокгольме", - констатировал он.
"И что самое интересное - предложения, которые мы получаем от наших партнеров по этим консультациям о фиксации тех или иных объёмов на тот или иной период времени, честно говоря, вызывает некое недоумение. Поскольку сам формат этих предложений диаметрально противоположен основным идеологическим установкам Третьего энергетического пакета, который принят в Европе и требует распределять газотранспортные мощности на аукционах, в которых могут участвовать все, заинтересованные этим рынком, определяющие по собственному усмотрению, какой объём мощности и на какой срок им нужен. Ни одного такого аукциона на территории Украины еще не объявлялся и не знаю, будет ли сделан в ближайшее время", - обратил внимание Яновский.
"Мы конечно заинтересованы в дальнейшем использовании украинской ГТС, но на приемлемых условиях и в полном соответствии с нормами международного права", - заверил он.
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