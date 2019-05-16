Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь констатировал наличие ограничений на поставку белорусского продовольствия в Россию, несмотря на наличие индикативных балансов поставок.
"Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, на уровне правительств, эту проблему", - заявил Лукашенко в четверг, рассматривая кадровые вопросы.
Президента цитирует агентство БелТА.
Обращаясь к новым руководителям ряда райисполкомов, Лукашенко констатировал, что на традиционных рынках "очень сложно сегодня работать". "Россия себя таким образом ведет - непонятным. Даже планы выработали с ними - балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли (российский - ИФ) рынок", - заявил президент.
В связи с этим Лукашенко считает, что белорусским сельхозпроизводителям "не стоит форсировать увеличение объемов производства мяса и молока, потому как их не так просто сегодня продать за рубеж".
"В крайнем случае, по говядине нам придется держать (объемы производства - ИФ), потому что ее потом не нарастишь быстро. Ну, а если будет большой спрос в мире на свинину, птицу и прочее - это мы можем быстро нарастить, если надо будет", - сказал президент.
"Надо искать что-то новое, чтобы заниматься импортозамещением. Мы еще сотни миллионов долларов тратим на покупку по импорту, особенно овощей, фруктов и так далее. Надо у себя это производить. И вот на это надо обращать внимание", - дал поручение Лукашенко.
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