В Саудовской Аравии обвинили Тегеран в причастности к атаке на нефтепровод

В Министерстве обороны Саудовской Аравии обвинили власти Ирана в том, что они стоят за недавней атакой хуситов на саудовский нефтепровод, сообщает в четверг агентство Associated Press.
Так, заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман написал в Twitter, что Тегеран отдал приказ о "террористических атаках", совершенных хуситами на нефтепроводе.
По его словам, атака хуситов доказывает, что они "являются просто оружием, который использует иранский режим, чтобы реализовать свои захватнические планы в регионе".
Ранее в среду власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по нефтепроводу "Восток-Запад", и предположили, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.
В четверг самолеты коалиции Саудовской Аравии нанесли удары по столице Йемена Сане. По последним данным, в результате погибли шесть человек, 41 человек пострадал.
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