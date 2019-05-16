В Саудовской Аравии обвинили Тегеран в причастности к атаке на нефтепровод

В Министерстве обороны Саудовской Аравии обвинили власти Ирана в том, что они стоят за недавней атакой хуситов на саудовский нефтепровод, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Так, заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман написал в Twitter, что Тегеран отдал приказ о "террористических атаках", совершенных хуситами на нефтепроводе.

По его словам, атака хуситов доказывает, что они "являются просто оружием, который использует иранский режим, чтобы реализовать свои захватнические планы в регионе".

Ранее в среду власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по нефтепроводу "Восток-Запад", и предположили, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

В четверг самолеты коалиции Саудовской Аравии нанесли удары по столице Йемена Сане. По последним данным, в результате погибли шесть человек, 41 человек пострадал.