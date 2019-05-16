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Дальнее зарубежье 16.05.2019 14:06

В Саудовской Аравии обвинили Тегеран в причастности к атаке на нефтепровод

В Министерстве обороны Саудовской Аравии обвинили власти Ирана в том, что они стоят за недавней атакой хуситов на саудовский нефтепровод, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Так, заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман написал в Twitter, что Тегеран отдал приказ о "террористических атаках", совершенных хуситами на нефтепроводе.

По его словам, атака хуситов доказывает, что они "являются просто оружием, который использует иранский режим, чтобы реализовать свои захватнические планы в регионе".

Ранее в среду власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по нефтепроводу "Восток-Запад", и предположили, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

В четверг самолеты коалиции Саудовской Аравии нанесли удары по столице Йемена Сане. По последним данным, в результате погибли шесть человек, 41 человек пострадал.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ИРАН, НЕФТЕПРОВОД, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]