"Реал" стал самым дорогим футбольным брендом, опередив МЮ - Brand Finance

Мадридский футбольный клуб "Реал" стал самым дорогим брендом в мире футбола, обогнав английский "Манчестер Юнайтед" (МЮ), сообщила консалтинговая компания Brand Finance.
Стоимость испанской команды за год подскочила на 27% и составляет около 1,646 млрд евро. За последние пять лет клуб четырежды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА. Последний раз "Реал" возглавлял рейтинг Brand Finance в 2010 году.
Стоимость бренда МЮ снизилась за последний год на 5,8% - до 1,472 млрд евро. Падение показателя было зафиксировано впервые с 2016 года.
В целом первая десятка рейтинга не поменялся по сравнению с 2018 годом: в него входят 6 английских клубов и 2 испанских клуба, а также по одному представителю Германии и Франции.
На топ-6 приходится свыше 40% совокупной стоимости пятидесяти крупнейших по стоимости бренда ФК.
Самым быстрорастущим по стоимости стал бренд испанского клуба "Севилья". Он подорожал за год более чем на 49%, что позволило ФК подняться на 35-е место с 48-го.
Российский "Зенит" в 2019 году улучшил свою позицию до 46-й с 49-й годом ранее. Его стоимость поднялась на 13% - до 116 млн евро.
В топ-50 входят клубы из Великобритании (18 команд), Германии (13), Испании (7), Италии (6), Франции (3), Нидерландов (1), Португалии (1) и России (1).
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