Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9057 RUR   0.0263 GBR   2.1846 TRY   0.2821

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.02 0.24 Brent 71.77 0.53

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 16.05.2019 14:22

Инвесторы из Чехии проявляют большой интерес к Азербайджану - Вондрачек

Президент Ильхам Алиев отмечает необходимость расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Чехией.

Алиев в четверг в Баку принял председателя Палаты депутатов парламента Чехии Радека Вондрачека, сообщает сайт главы государства.

«Президент отметил наличие хороших перспектив для экономического сотрудничества. Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в сфере экономики, торговли и инвестиций»,- говорится в сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что визит Вондрачека в Азербайджан станет плодотворным и послужит укреплению азербайджано-чешских отношений.

Вондрачек, в свою очередь, отметил, что Чехия приветствует реформы, проводимые в Азербайджане в различных сферах. «Он довел до сведения президента, что чешские инвесторы проявляют большой интерес к Азербайджану»,- отмечается в сообщении.

Собеседники подчеркнули успешное развитие азербайджано-чешских отношений, как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества ЕС.

«Стороны подчеркнули важность активизации межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЧЕХИЯ, ПАРЛАМЕНТ


Похожие новости


Президент Алиев принял главу Палаты депутатов парламента Чехии Земан пригласил Алиева в Чехию ЕС уважает выбор Чехии, переизбравшей Земана на посту президента - представитель Второй тур президентских выборов начался в Чехии Чехию ждет второй тур президентских выборов Президент Чехии поддерживает региональное самоуправление

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]