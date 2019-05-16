Инвесторы из Чехии проявляют большой интерес к Азербайджану - Вондрачек

Президент Ильхам Алиев отмечает необходимость расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Чехией.

Алиев в четверг в Баку принял председателя Палаты депутатов парламента Чехии Радека Вондрачека, сообщает сайт главы государства.

«Президент отметил наличие хороших перспектив для экономического сотрудничества. Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в сфере экономики, торговли и инвестиций»,- говорится в сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что визит Вондрачека в Азербайджан станет плодотворным и послужит укреплению азербайджано-чешских отношений.

Вондрачек, в свою очередь, отметил, что Чехия приветствует реформы, проводимые в Азербайджане в различных сферах. «Он довел до сведения президента, что чешские инвесторы проявляют большой интерес к Азербайджану»,- отмечается в сообщении.

Собеседники подчеркнули успешное развитие азербайджано-чешских отношений, как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества ЕС.

«Стороны подчеркнули важность активизации межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде