Инвесторы из Чехии проявляют большой интерес к Азербайджану - Вондрачек

Президент Ильхам Алиев отмечает необходимость расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Чехией.
Алиев в четверг в Баку принял председателя Палаты депутатов парламента Чехии Радека Вондрачека, сообщает сайт главы государства.
«Президент отметил наличие хороших перспектив для экономического сотрудничества. Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в сфере экономики, торговли и инвестиций»,- говорится в сообщении.
Глава государства выразил уверенность, что визит Вондрачека в Азербайджан станет плодотворным и послужит укреплению азербайджано-чешских отношений.
Вондрачек, в свою очередь, отметил, что Чехия приветствует реформы, проводимые в Азербайджане в различных сферах. «Он довел до сведения президента, что чешские инвесторы проявляют большой интерес к Азербайджану»,- отмечается в сообщении.
Собеседники подчеркнули успешное развитие азербайджано-чешских отношений, как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества ЕС.
«Стороны подчеркнули важность активизации межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
Секретарь Совбеза Армении обсудил с представителем Совета нацбезопасности США карабахское урегулирование
Президент Алиев принял главу Палаты депутатов парламента Чехии
Глава МИД Азербайджана в рамках визита во Францию проведет ряд встреч
Президент Алиев запустил завод Diamed Co по производству одноразовых шприцов в Пираллахи
Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос.Дети"
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-апреле остался на прошлогоднем уровне
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Минск настаивает на компенсации за "налоговый маневр" в РФ - Минфин
Около 60% украинцев плохо относятся к России - опрос
Лукашенко предложил обсудить поставки белорусского продовольствия в Россию "на высоком уровне"
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отмечают 100-летие Бакинского государственного университета и 10-летие Русского центра Фонда «Русский мир»
Bakcell продлевает кампанию «Бесплатный интернет 4G» до октября
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР