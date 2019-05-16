Около 60% украинцев плохо относятся к России - опрос

К России позитивно относятся более 40% украинцев, а к ее президенту Владимиру Путину - около 13% респондентов, свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг".
Так, согласно обнародованному в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" социсследованию, 9,2% респондентов заявили, что очень позитивно относятся к России, 31,4% - скорее позитивно, 31,4% - скорее негативно, 28% - очень негативно.
В то же время, 12,6% опрошенных заявили, что позитивно относятся к Путину, 65,6% - негативно, 16,6% - нейтрально, 4,7% - затруднились ответить, 0,4% ответили, что не знают такого.
Также 53% респондентов ответили, что позитивно относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, 11,7% - негативно, 30,5% - нейтрально, 4% - затруднились ответить, 4% ответили, что не знают такого.
К президенту США Дональду Трампу позитивно относятся 22,6% опрошенных, 21,3% - негативно, 45,9% - нейтрально, 8,5% - затруднились ответить, 1,6% ответили, что не знают такого.
Кроме того, 41,3% опрошенных ответили, что позитивно относятся канцлеру Германии Ангеле Меркель, 13,5% - негативно, 36,7% - нейтрально, 6,9% - затруднились ответить, 1,5% ответили, что не знают такой.
Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.
Баку и Прага обсудили вопросы развития ВТС
Азербайджан и Парагвай отказываются от визового режима для владельцев диппаспортов
Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать из Баку в Астрахань
Газпром договаривается о 5-летнем контракте на закупку газа в Туркмении, объем зависит от цены - замминистра энергетики РФ
Доля ЛУКОЙЛа в портфеле заказов EDC достигла 75%, Роснефти - сократилась до 2%
Рост нефтяного рынка ускорился, Brent превысила $73 за баррель
Британцы злоупотребляют алкоголем чаще остальных в мире - исследование
Семья Усамы бен Ладена направила более 3 млн фунтов футбольному клубу Sheffield United - СМИ
Созданная Джеффом Кунсом стальная скульптура кролика продана на аукционе Christie"s за рекордный $91 млн
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отмечают 100-летие Бакинского государственного университета и 10-летие Русского центра Фонда «Русский мир»
Bakcell продлевает кампанию «Бесплатный интернет 4G» до октября
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР