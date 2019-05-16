Беларусь продолжает настаивать на компенсации потерь за реализацию так называемого "налогового маневра" в нефтяной сфере в РФ.

"Да", - заявил замминистра финансов Беларуси Андрей Белковец журналистам, отвечая на вопрос, продолжает ли Минск настаивать на компенсации за налоговый маневр.

По словам Белковца, тема компенсации за налоговый маневр постоянно поднимается на различных уровнях.

"Просто итогов, которые я могу озвучить, пока нет. (...). Это вопрос, по которому нет пока никаких определенных решений, договоренностей", резюмировал он.

С 2019 года Беларусь импортирует нефть из РФ на новых условиях, с учетом удорожания из-за "налогового маневра". В результате маневра цена беспошлинных поставок нефти в Беларусь будет ежегодно возрастать пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. По оценке Минска, в связи с этим дополнительные издержки за 2019-2024 годы составят порядка $10,5 млрд, в том числе порядка $400 млн в 2019 году.

Ранее белорусские власти инициировали переговоры с руководством РФ о возможной компенсации издержек, однако правительство России заявило о нецелесообразности предоставления Белоруссии компенсаций в связи с изменением своей внутренней налоговой политики.