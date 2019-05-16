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ТЭК 16.05.2019 14:31

SOCAR совместно с BP проведет геологоразведку на трех блоках в Узбекистане

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в партнерстве с британской BP проведет геологоразведку на трех инвестиционных блоках в Узбекистане, сообщает узбекское издание podrobno.uz.

«BP Exploration, SOCAR и Узбекнефтегаз в четверг подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ на трех инвестиционных блоках в Узбекистане. Документ предусматривает геологоразведку на узбекской части акватории Аральского моря, Самско-Косбулакском и Байтерекском инвестиционных блоках Устюртского региона», - отмечается в информации.

По данным издания, работы будут проводиться поэтапно в соответствии с графиком, утвержденным сторонами.

Как сообщалось, правительство Узбекистана в январе 2019 года в ходе встречи с вице-президентом SOCAR по вопросам геологии и геофизике Бахрамом Гусейновым и представителями BP предложило рассмотреть возможности совместного геологического изучения Араломорского, Самско-Косбулакского и Байтерекского инвестиционных блоков Устюртского региона.

В мае 2016 года SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали Меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере разведки и разработки нефтегазовых месторождений и другие потенциальные сферы для развития энергосектора.

Кроме этого, в мае 2017 года "Узбекнефтегаз", BP и SOCAR в мае прошлого года подписали два меморандума, направленных на совместное проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана, а также разработку месторождений.

Н.Аббасова

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ГЕОЛОРАЗВЕДКА, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]