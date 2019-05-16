Жээнбеков подписал закон, позволяющий лишить экс-президента Киргизии гарантии неприкосновенности

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О внесении изменений в закон о гарантиях деятельности президента", который предусматривает возможность лишения иммунитета экс-президента страны и привлечения его к уголовной ответственности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства в четверг.

"Документ вступит в силу со дня официального опубликования", - добавил представитель пресс-службы.

Собеседник агентства отметил, что закон был принят парламентом в начале апреля в целях приведения в соответствие с той статьей Конституции, где указано, что "все равны перед законом".

При обсуждении в парламенте указывалось, что закон предусматривает возможность привлечения к уголовной ответственности экс-президента после лишения его соответствующего статуса.

В тексте закона говорится, что решение о лишении неприкосновенности бывшего главы государства может принять парламент большинством голосов "на основании выдвинутого в отношении экс-президента обвинения в совершении особо тяжкого преступления (на посту главы государства - ИФ), подтвержденного заключением Генерального прокурора".

В законе также содержатся нормы, которые предусматривают возможность лишения экс-президента всех гарантий, если он будет заниматься активной политической или государственной деятельностью.

"Экс-президент Киргизии не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии", - говорится в документе.

"В случае несоблюдения экс-президентом установленных ограничений, по представлению генерального прокурора актом президента Киргизии прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета", - говорится в принятом законе.

К числу гарантий относится статус неприкосновенности бывшего президента и это "распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему архивы, иное имущество, документы, багаж и на его переписку".

Несмотря на то, что в парламенте Киргизии заявляли, что данные изменения в законодательстве не направлены против экс-президента Алмабека Атамбаева, его сторонники из возглавляемой им Социал-демократической партии (СДПК) уверены в обратном.

Ранее об этом "Интерфаксу" заявила зампред СДПК Ирина Карамушкина: "Закон о лишении неприкосновенности экс-главы государства направлен против Алмазбека Атамбаева, и сводится к тому, что если закон подпишет глава государства, то любой президент из-за боязни преследования будет бояться перейти в статус экса".

Другой зампред СДПК Асель Кодуранова заявила, что "нормы о возможности лишения неприкосновенности за участие в политической жизни, невозможность занимать пост лидера партии противоречат Конституции, изначально норма о неприкосновенности вводилась для стабильной передачи власти, и в случае подписания закона мы можем лишиться этого".

В Киргизии только два бывших президента страны - Роза Отунбаева и Атамбаев - обладают официальным статусом экс-президентов. Отунбаева возглавляет общественный благотворительный фонд и занимается исключительно социальными проектами.

Два других бывших руководителя страны - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были лишены статуса экс-президента, так как покинули свои посты под давлением оппозиции в результате в марте 2005 года и в апреле 2010 года. Смещения Акаева и Бакиева признаны в Киргизии народными революциями.