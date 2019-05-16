В результате обрушения здания в Шанхае погибли пять человек

Обрушение здания в Шанхае привело к гибели пяти человек, сообщает в четверг китайское телевидение.

Кроме того, еще 14 человек получили травмы. Им оказывается медпомощь. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Инцидент произошел в первой половине дня в центральном районе Чаннин в здании автодилера Mercedes-Benz, где проходили ремонтные работы. Причина обрушения пока не установлена.