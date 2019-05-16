Эксперты занимающейся расследованием киберпреступлений компании Group-IB выявили накрутки с помощью ботов при голосовании на телевизионном проекте "Голос. Дети", в том числе, за участника под номером семь, которым была дочь певицы Алсу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта "Голос. Дети". При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 - порядковый номер участника (Под номером 07 в проекте участвовала дочь певицы Алсу - ИФ)",- сказали в пресс-службе.
Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. СМС сообщений, а телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.
"В ходе расследования также были ранжированы все регионы голосования. Один из них продемонстрировал необычно высокую активность сразу после начала голосования. Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000",- сказали в компании.
Как отметили в компании, в ходе первого этапа работ экспертами Group-IB было установлено, что данные СМС и IVR-трафика, поступившие в компанию-агрегатор, и данные по итогам голосования, выведенные в эфире проекта "Голос. Дети", идентичны. Было установлено, что система выборов победителя не подвергалась ни внешним (кибератаки), ни внутренним (инсайдер) воздействиям в целях изменения результатов голосования.
"Group-IB передала полученные на первом этапе криминалистического расследования данные Первому каналу. Специалистами компании была проанализирована инфраструктура, использованная для технического сопровождения онлайн-голосования в рамках 6-го сезона проекта "Голос. Дети", а также IVR и CМС-трафик с целью выявления автоматизированных рассылок и иных способов накрутки голосов при выборе победителя. Первый канал и Group-IB ознакомили с первыми задокументированными результатами проверки компанию Talpa Media (Нидерланды), владеющую правами на шоу "Голос",- добавили в пресс-службе.
Результаты исследования защищенности системы голосования "Голос. Дети-6" не разглашаются, отметили в компании.
"Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию. Любая информация о голосовании регионов, опубликованная не от Group-IB и Первого канала, не является действительной", - заявили в компании.
Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получив 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст обещал зрителям разобраться в ситуации, отметив, что по итогам проверки может быть изменена система голосования. К внутреннему расследованию телеканал привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.
Специалисты компании должны были оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, а также провести технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет технологических приемов недобросовестной конкуренции.
Talpa Media - создатель и владелец формата шоу "Голос" (The Voice), лицензии на шоу проданы в 67 странах. В России правами на показ "Голоса" и "Голоса. Дети" владеет Первый канал.
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