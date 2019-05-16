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СНГ 16.05.2019 17:16

Минск по-прежнему настаивает на компенсации за налоговый маневр в РФ - Минфин

Белоруссия продолжает настаивать на компенсации потерь за реализацию налогового маневра в нефтяной сфере в РФ.

"Да", - ответил замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец журналистам на вопрос, продолжает ли Минск настаивать на компенсации за налоговый маневр.

По словам Белковца, тема компенсации за налоговый маневр постоянно поднимается на различных уровнях.

"Просто итогов, которые я могу озвучить, пока нет. (...). Это вопрос, по которому нет пока никаких определенных решений, договоренностей", - резюмировал он.

С 2019 года Белоруссия импортирует нефть из РФ на новых условиях, с учетом удорожания из-за налогового маневра. В результате маневра цена беспошлинных поставок нефти в Белоруссию будет ежегодно возрастать пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. По оценке Минска, в связи с этим дополнительные издержки за 2019-2024 годы составят порядка $10,5 млрд, в том числе порядка $400 млн в 2019 году.

Ранее белорусские власти инициировали переговоры с руководством РФ о возможной компенсации издержек, однако правительство России заявило о нецелесообразности предоставления Белоруссии компенсаций в связи с изменением своей внутренней налоговой политики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]