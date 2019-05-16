Минэнерго РФ: мы готовы к трехсторонним переговорам по газу, вопрос в готовности Украины

Российская сторона готова к трехсторонним переговорам по газовым вопросам с Украиной, вопрос в готовности украинской стороны, заявил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский на пресс-конференции в Берлине на полях конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект".

"Дата не определена. Мое предположение, что сроки консультаций будут зависеть от готовности представителей Украины, учитывая политические процессы, которые там проходят", - прокомментировал он.

"Президент не прошел инаугурацию, есть напряжение между президентом и Радой. Непонятен состав правительства и непонятно, кто от Украины будет участвовать в консультациях. Мы к ним готовы", - заверил Яновский.