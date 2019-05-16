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Финансы 16.05.2019 15:13

Центробанк Азербайджана к 2020г запустит систему мгновенных платежей

Центральный банк Азербайджана планирует до конца 2019 года запустить систему мгновенных платежей, заявила директор Департамента платежных систем и расчетов Центробанка Кямаля Гурбанова.

"До конца 2019 года в рамках Госпрограммы развития безналичных расчетов в Азербайджане мы планируем запустить мгновенную платежную систему. В первую очередь, мы намерены запустить расчеты между физическими лицами", - заявила Гурбанова, выступая в четверг на Финансово-технологическом саммите в Баку.

По ее словам, в 2020 году планируется запустить расчеты между юридическими лицами, кросс-рассчеты между физическими и юридическими лицами и прочие элементы системы.

Создание системы мгновенных платежей позволит в течение 5-10 секунд осуществлять платежи. Эта система позволит юридическим и физическим лицам проводить операции в режиме 24/7/365. Ее разработкой занимается швейцарская «CMA Small Systems AB».

А.Мамедов

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Тэги: ЦБ, ПЛАТЕЖИ, СИСТЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]