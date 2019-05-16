Центробанк Азербайджана к 2020г запустит систему мгновенных платежей

Центральный банк Азербайджана планирует до конца 2019 года запустить систему мгновенных платежей, заявила директор Департамента платежных систем и расчетов Центробанка Кямаля Гурбанова.
"До конца 2019 года в рамках Госпрограммы развития безналичных расчетов в Азербайджане мы планируем запустить мгновенную платежную систему. В первую очередь, мы намерены запустить расчеты между физическими лицами", - заявила Гурбанова, выступая в четверг на Финансово-технологическом саммите в Баку.
По ее словам, в 2020 году планируется запустить расчеты между юридическими лицами, кросс-рассчеты между физическими и юридическими лицами и прочие элементы системы.
Создание системы мгновенных платежей позволит в течение 5-10 секунд осуществлять платежи. Эта система позволит юридическим и физическим лицам проводить операции в режиме 24/7/365. Ее разработкой занимается швейцарская «CMA Small Systems AB».
А.Мамедов
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