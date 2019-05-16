"Азербайджанские авиалинии" в июне сделают рейсы из Казани в Баку ежедневными

Рейсы в Баку из международного аэропорта "Казань" с 17 июня будут выполняться ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В настоящее время на этом маршруте работают две азербайджанские авиакомпании: "Азербайджанские авиалинии" (Azerbaijan Airlines, AZAL) и бюджетная авиакомпания Buta Airways (входит в структуру AZAL).

Полеты будут выполняться на 106-местных воздушных судах Embraer-190.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время авиакомпании выполняют три рейса в неделю из Казани в Баку.

Авиакомпания AZAL в настоящее время эксплуатирует самолеты Boeing-787, Boeing-767, Boeing-757, а также A340, A320, A319 и Embraer-190. Общая маршрутная сеть AZAL насчитывает около 40 пунктов назначения в 25 странах.

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские авиалинии". Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.