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Транспорт и связь 16.05.2019 15:18

"Азербайджанские авиалинии" в июне сделают рейсы из Казани в Баку ежедневными

Рейсы в Баку из международного аэропорта "Казань" с 17 июня будут выполняться ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В настоящее время на этом маршруте работают две азербайджанские авиакомпании: "Азербайджанские авиалинии" (Azerbaijan Airlines, AZAL) и бюджетная авиакомпания Buta Airways (входит в структуру AZAL).

Полеты будут выполняться на 106-местных воздушных судах Embraer-190.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время авиакомпании выполняют три рейса в неделю из Казани в Баку.

Авиакомпания AZAL в настоящее время эксплуатирует самолеты Boeing-787, Boeing-767, Boeing-757, а также A340, A320, A319 и Embraer-190. Общая маршрутная сеть AZAL насчитывает около 40 пунктов назначения в 25 странах.

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские авиалинии". Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

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Тэги: КАЗАНЬ, БАКУ, АВИАРЕЙС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]