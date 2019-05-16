Помпео посетит Берлин в конце мая - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Берлин 31 мая, сообщает в четверг газета "Тагесшпигель" со ссылкой на собственные источники.

В минувшую среду в бундестаге прошло закрытое заседание комитета по международным делам, на котором глава МИД ФРГ Хайко Маас и сообщил, что Помпео приедет в последний день мая. Эту информацию газете подтвердили участники заседания.

Ранее представитель США неожиданно отменил визит в Берлин из-за ситуации с Ираном.