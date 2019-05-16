Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9057 RUR   0.0263 GBR   2.1846 TRY   0.2821

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.02 0.24 Brent 71.77 0.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.05.2019 15:29

Мэр Нью-Йорка стал 24-ым кандидатом Демократической партии в предвыборной гонке

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в четверг объявил о намерении принять участие в выборах президента США 2020 года от Демократической партии.

"Я - Билл Де Блазио, и я баллотируюсь на пост президента США, потому что пришло время поставить на первое место интересы работающих людей", - заявил он в видеоролике, подготовленном в честь старта кампании.

В этом ролике он приводит примеры своих успехов на посту мэра Нью-Йорка, касающихся улучшения условий жизни и работы горожан. Также Де Блазио критикует политику президента США Дональда Трампа в сфере миграции, окружающей среды.

"Дональда Трампа нужно остановить", - считает мэр Нью-Йорка.

Де Блазио, таким образом, стал 24-м по счету членом Демократической партии, который объявил намерении бороться за пост президента США. Среди них - сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент Джо Байден, губернатор Монтаны Стив Буллок.

В выборах также примет участие нынешний президент США Дональд Трамп. Согласно конституции, он имеет право переизбраться на второй срок. Своими основными соперниками на выборах 2020 года он уже назвал Сандерса и Байдена.

Ранее опрос Университета Куиннипиака показал, что 76% жителей Нью-Йорка против выдвижения Де Блазио кандидатом в президенты США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОРОД, МЭР, КАНДИДАТ


Похожие новости


Лос-Анджелес запретит продажу изделий из натурального меха с 2021 года В американском городе Орландо произошла стрельба, поступают данные о жертвах Стрельба произошла во время демонстрации в американском Фергюсоне, один человек ранен Нью-Йорк парализован ввиду приближения снежной бури, горожане сметают еду с полок магазинов В Нью-Йорке самый чистый воздух за последние 50 лет - мэр В американском Сан-Франциско введен запрет на появление нудистов в общественных местах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]