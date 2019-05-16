Бакинский аэропорт примет до 50 чартеров на финал Лиги Европы УЕФА

Международный аэропорт Гейдар Алиев подтвердил более 45 запросов на осуществление чартерных рейсов на 28-29 мая в Баку в период проведения финала Лиги Европы УЕФА, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«Бакинский аэропорт подготовил специальный план мероприятий по приему большого числа воздушных судов и пассажиров в период проведения финала Лиги Европы УЕФА. Аэропорт подтвердил более 45 запросов на осуществление чартерных рейсов на 28 и 29 мая, из которых 16 рейсов приходится на бизнес-авиацию, 2 рейсами прибудут футбольные команды, 10 рейсами – фанаты клубов», - отмечается в информации.

По данным AZAL, на указанные даты дополнительные рейсы запросили также авиакомпании Turkish Airlines, Air Arabia, Fly Dubai, ISRair, Jazeera Airways и др.

«Пропускная способность бакинского аэропорта составляет 10 тыс. пассажиров в час, в этой связи ни одной авиакомпании не будет отказано в осуществлении регулярных и чартерных рейсов», - подчеркивается в информации.

AZAL отмечает, что в период проведения финала Лиги Европы УЕФА в Баку все службы Международный аэропорт Гейдар Алиев будут работать в усиленном режиме, будут созданы все условия для беспрепятственного выполнения рейсов и прохождения через терминал большого числа пассажиров.

В финале Лиги Европы УЕФА 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе борьбу за трофейный кубок поведут английские клубы «Челси» и «Арсенал».

По данным госструктур Азербайджана, на «английский» финал в Баку ожидается прибытие 30-35 тыс. болельщиков.

Н.Аббасова