Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9057 RUR   0.0263 GBR   2.1846 TRY   0.2821

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.02 0.24 Brent 71.77 0.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.05.2019 17:47

В КНДР призывают население искать новые источники воды в связи с рекордной засухой

СМИ КНДР призывают граждан страны к поиску новых источников воды из-за серьезной засухи в стране, сообщает в четверг южнокорейское агентство "Ренхап".

В сообщении отмечается, что объявляя прогноз погоды, местное радио сообщило, что на севере страны ожидается дождь.

"Так как количества осадков в северном регионе будет недостаточно, чтобы победить засуху, сельскохозяйственный сектор должен подготовить всесторонние меры для обнаружения источников воды, необходимых для земледелия", - сообщило северокорейское радио.

В период с января по май в Северной Корее выпало 54,4 мм осадков, что стало рекордным значением с 1982 года, когда за этот же период выпало 51,2 мм осадков. За предыдущие годы в среднем количество выпадавших осадков равнялось 128,6 мм.

Северокорейские СМИ активно призывают граждан страны противостоять последствиям засухи. Так, газета Трудовой партии Кореи "Нодон Синмун" обращалась к северокорейцам с призывом "сражаться, чтобы избежать ущерба от засухи, в ожесточенной борьбе с природой для защиты социализма".

Засуха, как ожидается, скажется на и без того неблагополучном урожае в КНДР, отмечает агентство. Ранее в ООН сообщили, что в прошлом году урожай в КНДР стал самым низким с 2008 года. По данным Всемирной продовольственной программы и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, порядка 10 млн человек в Северной Корее, то есть 40% населения страны, срочно нуждаются в продовольствии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЗАСУХА, ЖИТЕЛИ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Засуха в Северной Корее угрожает жизням детей - ЮНИСЕФ Сильная засуха в КНДР усугубит ситуацию с нехваткой продовольствия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]