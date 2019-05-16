В КНДР призывают население искать новые источники воды в связи с рекордной засухой

СМИ КНДР призывают граждан страны к поиску новых источников воды из-за серьезной засухи в стране, сообщает в четверг южнокорейское агентство "Ренхап".
В сообщении отмечается, что объявляя прогноз погоды, местное радио сообщило, что на севере страны ожидается дождь.
"Так как количества осадков в северном регионе будет недостаточно, чтобы победить засуху, сельскохозяйственный сектор должен подготовить всесторонние меры для обнаружения источников воды, необходимых для земледелия", - сообщило северокорейское радио.
В период с января по май в Северной Корее выпало 54,4 мм осадков, что стало рекордным значением с 1982 года, когда за этот же период выпало 51,2 мм осадков. За предыдущие годы в среднем количество выпадавших осадков равнялось 128,6 мм.
Северокорейские СМИ активно призывают граждан страны противостоять последствиям засухи. Так, газета Трудовой партии Кореи "Нодон Синмун" обращалась к северокорейцам с призывом "сражаться, чтобы избежать ущерба от засухи, в ожесточенной борьбе с природой для защиты социализма".
Засуха, как ожидается, скажется на и без того неблагополучном урожае в КНДР, отмечает агентство. Ранее в ООН сообщили, что в прошлом году урожай в КНДР стал самым низким с 2008 года. По данным Всемирной продовольственной программы и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, порядка 10 млн человек в Северной Корее, то есть 40% населения страны, срочно нуждаются в продовольствии.
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