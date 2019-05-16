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АПК 16.05.2019 15:40

Дагестанский рисоперерабатывающий завод планирует экспорт в Азербайджан

ООО "Нива" (Кизлярский район, Дагестан) ввело в эксплуатацию рисоперерабатывающий завод стоимостью 300 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Строительство завода было начато в 2016 году за счет собственных средств инвестора. Предприятие оснащено импортным и отечественным оборудованием для полного цикла переработки риса. "Производственная мощность завода составит порядка 40-50 тыс. тонн риса ежегодно", - сказал представитель Минсельхозпрода республики.

Он отметил, что объекты коммунальной инфраструктуры к объекту были подведены за счет средств регионального бюджета.

Готовую продукцию завод планирует поставлять порядка 60 рисоводческим хозяйствам, в том числе из соседних регионов Северного Кавказа, а также в Азербайджан, Узбекистан и Туркмению.

Помимо производственных цехов на предприятии есть склад готовой продукции.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Нива" - выращивание зерновых культур. Владельцем является его гендиректор Загидин Касумов.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, РИС, ЗАВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]