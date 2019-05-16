Дагестанский рисоперерабатывающий завод планирует экспорт в Азербайджан

ООО "Нива" (Кизлярский район, Дагестан) ввело в эксплуатацию рисоперерабатывающий завод стоимостью 300 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Строительство завода было начато в 2016 году за счет собственных средств инвестора. Предприятие оснащено импортным и отечественным оборудованием для полного цикла переработки риса. "Производственная мощность завода составит порядка 40-50 тыс. тонн риса ежегодно", - сказал представитель Минсельхозпрода республики.

Он отметил, что объекты коммунальной инфраструктуры к объекту были подведены за счет средств регионального бюджета.

Готовую продукцию завод планирует поставлять порядка 60 рисоводческим хозяйствам, в том числе из соседних регионов Северного Кавказа, а также в Азербайджан, Узбекистан и Туркмению.

Помимо производственных цехов на предприятии есть склад готовой продукции.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Нива" - выращивание зерновых культур. Владельцем является его гендиректор Загидин Касумов.