Оборот Национальной платежной системы в 2016-2018гг вырос в 1,7 раза

Оборот Национальной платежной системы в 2016-2018гг увеличился на 73%, заявила директор Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Кямаля Гурбанова.

"За последние три года уровень безналичных расчетов в Азербайджане значительно увеличился. Так оборот национальной платежной системы увеличился на 73% - до 274 млрд манатов на конец 2018 года», сказала Гурбанова, выступая в четверг на Финансово-технологическом саммите в Баку.

По ее словам, в то же время карточные платежи и безналичный оборот увеличился в 1,5 раза, безналичные платежи через правительственный портал платежей - в 7 раз.

А.Мамедов