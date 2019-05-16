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Финансы 16.05.2019 15:42

Оборот Национальной платежной системы в 2016-2018гг вырос в 1,7 раза

Оборот Национальной платежной системы в 2016-2018гг увеличился на 73%, заявила директор Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Кямаля Гурбанова.

"За последние три года уровень безналичных расчетов в Азербайджане значительно увеличился. Так оборот национальной платежной системы увеличился на 73% - до 274 млрд манатов на конец 2018 года», сказала Гурбанова, выступая в четверг на Финансово-технологическом саммите в Баку.

По ее словам, в то же время карточные платежи и безналичный оборот увеличился в 1,5 раза, безналичные платежи через правительственный портал платежей - в 7 раз.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЛАТЕЖИ, ОБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]