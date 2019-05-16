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Бизнес и законодательство 16.05.2019 15:55

Азербайджан предлагает Чехии создавать СП в сферах транспорта, АПК, энергетики

Баку предложил Праге создавать совместные предприятия в различных сферах экономики, заявил замминистра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

«Азербайджан предлагает создание СП в сферах промышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики, туризма и др. направлениях", - сказал Мамедов в четверг в Баку на азербайджано-чешском бизнес-форуме.

По его словам, товарооборот между двумя странами в 2018 году превысил $1 млрд, что на 57% больше показателя 2017 года. «Более 88% товарооборота Чехии со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан», - добавил он.

Мамедов сообщил, что в Азербайджане работают 26 компаний с чешским капиталом.

Замминистра подчеркнул, что между странами подписано 30 документов, включая соглашения о защите и поощрении инвестиций, избежание двойного налогообложения.

Мамедов отметил, что инвестиции компаний из Чехии в экономику Азербайджана оцениваются в $33,5 млн, азербайджанские в чешскую экономику – около $50 млн.

Председатель Палаты депутатов Чехии Радек Вондрачек, в свою очередь, подтвердил, что значительная часть товарооборота приходится на закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана. «Наши НПЗ настроены на переработку азербайджанской нефти и поэтому 33% всей переработки приходится на азербайджанскую нефть. Получается дисбаланс в торговле", - сказал Вондрачек.

Он добавил, что Чехия готова наладить в Азербайджане производство отдельных видов продукции.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЧЕХИЯ, СП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]