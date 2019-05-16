Британские истребители дважды на этой неделе сопровождали российские военные самолеты над Балтикой

Истребители Typhoon ("Тайфун") британских Королевских ВВС, размещенные на авиабазе Эмари в Эстонии, дважды за последние двое суток поднимались на "перехват" российских военных самолетов, выполнявших полет над Балтийским морем, сообщило оборонное ведомство Соединенного Королевства.
"Во вторник, 14 мая, самолеты быстрого реагирования "Тайфун" вылетали с авиабазы Эмари в связи с полетами двух российских истребителей Су-27 и одного самолета (радиоэлектронной борьбы и целеуказания - ИФ) Ил-22, которые направлялись вдоль побережья Балтийского моря в направлении Калининграда", - говорится в сообщении.
"В среду, 15 мая, "Тайфуны" вновь поднимались из Амари для перехвата еще двух истребителей Су-27 и самолета Ил-22, и сопровождали группу в направлении России", - отметили в британском оборонном ведомстве.
При этом указывается, что "российские пилоты и экипажи действовали профессионально и вели себя спокойно, не предпринимая каких-либо некорректных действий".
В военном ведомстве также отметили, что вылеты для идентификации и сопровождения российских самолетов над Балтийским морем стали первыми для британских истребителей после того, как размещенный на авиабазе Эмари авиаотряд Королевских ВВС в мае начал охрану воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО, сменив Германские ВВС.
Прибывший в Эстонию британский отряд входит в состав 121 экспедиционной части Королевских ВВС, он будет нести службу на четырех истребителях Typhoon.
Согласно решению Совета Североатлантического союза, охрану воздушного пространства стран Балтии на ротационной основе осуществляют военно-воздушные силы стран НАТО с 29 марта 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония, не имеющие своих истребителей, стали членами альянса. Отряды ВВС стран НАТО размещаются в Эстонии на авиабазе Эмари и в Литве на авиабазе Шауляй.
Баку и Прага обсудили вопросы развития ВТС
Азербайджан и Парагвай отказываются от визового режима для владельцев диппаспортов
Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать из Баку в Астрахань
Газпром договаривается о 5-летнем контракте на закупку газа в Туркмении, объем зависит от цены - замминистра энергетики РФ
Доля ЛУКОЙЛа в портфеле заказов EDC достигла 75%, Роснефти - сократилась до 2%
Рост нефтяного рынка ускорился, Brent превысила $73 за баррель
Британцы злоупотребляют алкоголем чаще остальных в мире - исследование
Семья Усамы бен Ладена направила более 3 млн фунтов футбольному клубу Sheffield United - СМИ
Созданная Джеффом Кунсом стальная скульптура кролика продана на аукционе Christie"s за рекордный $91 млн
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отмечают 100-летие Бакинского государственного университета и 10-летие Русского центра Фонда «Русский мир»
Bakcell продлевает кампанию «Бесплатный интернет 4G» до октября
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР