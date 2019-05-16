Британские истребители дважды на этой неделе сопровождали российские военные самолеты над Балтикой

Истребители Typhoon ("Тайфун") британских Королевских ВВС, размещенные на авиабазе Эмари в Эстонии, дважды за последние двое суток поднимались на "перехват" российских военных самолетов, выполнявших полет над Балтийским морем, сообщило оборонное ведомство Соединенного Королевства.

"Во вторник, 14 мая, самолеты быстрого реагирования "Тайфун" вылетали с авиабазы Эмари в связи с полетами двух российских истребителей Су-27 и одного самолета (радиоэлектронной борьбы и целеуказания - ИФ) Ил-22, которые направлялись вдоль побережья Балтийского моря в направлении Калининграда", - говорится в сообщении.

"В среду, 15 мая, "Тайфуны" вновь поднимались из Амари для перехвата еще двух истребителей Су-27 и самолета Ил-22, и сопровождали группу в направлении России", - отметили в британском оборонном ведомстве.

При этом указывается, что "российские пилоты и экипажи действовали профессионально и вели себя спокойно, не предпринимая каких-либо некорректных действий".

В военном ведомстве также отметили, что вылеты для идентификации и сопровождения российских самолетов над Балтийским морем стали первыми для британских истребителей после того, как размещенный на авиабазе Эмари авиаотряд Королевских ВВС в мае начал охрану воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО, сменив Германские ВВС.

Прибывший в Эстонию британский отряд входит в состав 121 экспедиционной части Королевских ВВС, он будет нести службу на четырех истребителях Typhoon.

Согласно решению Совета Североатлантического союза, охрану воздушного пространства стран Балтии на ротационной основе осуществляют военно-воздушные силы стран НАТО с 29 марта 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония, не имеющие своих истребителей, стали членами альянса. Отряды ВВС стран НАТО размещаются в Эстонии на авиабазе Эмари и в Литве на авиабазе Шауляй.