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Регион 16.05.2019 16:02

Поставка С-400 Турции может начаться в июне, заявляют в Анкаре

Начало поставок Турции систем ПВО С-400 может быть перенесено с июля на июнь, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По сообщению агентства "Анадолу", комментируя в четверг срок начала поставок, он отметил, что "ранее озвучивался месяц июль, но возможен и перенос на июнь".

Он также подтвердил прозвучавшие ранее в Анкаре заявления о том, что приостановка реализации соглашения о поставках С-400, равно как и перенос поставок на более поздний срок, не обсуждается.

Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году. Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

О том, что Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявляли в госкорпорации "Ростех". "Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" в конце марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль. 7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Системы С-400 получают Вооруженные силы России. Два дивизиона С-400 обеспечивают противовоздушную оборону российских военных баз в Сирии - Хмеймиме и Тартусе. Россия реализует первый экспортный контракт на поставку С-400 в Китай. Контракт на поставку С-400 также подписан с Индией.

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Тэги: ТУРЦИЯ, C/400, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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