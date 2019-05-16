Поставка С-400 Турции может начаться в июне, заявляют в Анкаре

Начало поставок Турции систем ПВО С-400 может быть перенесено с июля на июнь, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
По сообщению агентства "Анадолу", комментируя в четверг срок начала поставок, он отметил, что "ранее озвучивался месяц июль, но возможен и перенос на июнь".
Он также подтвердил прозвучавшие ранее в Анкаре заявления о том, что приостановка реализации соглашения о поставках С-400, равно как и перенос поставок на более поздний срок, не обсуждается.
Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году. Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
О том, что Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявляли в госкорпорации "Ростех". "Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" в конце марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль. 7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Системы С-400 получают Вооруженные силы России. Два дивизиона С-400 обеспечивают противовоздушную оборону российских военных баз в Сирии - Хмеймиме и Тартусе. Россия реализует первый экспортный контракт на поставку С-400 в Китай. Контракт на поставку С-400 также подписан с Индией.
Секретарь Совбеза Армении обсудил с представителем Совета нацбезопасности США карабахское урегулирование
Президент Алиев принял главу Палаты депутатов парламента Чехии
Глава МИД Азербайджана в рамках визита во Францию проведет ряд встреч
Азербайджан предлагает Чехии создавать СП в сферах транспорта, АПК, энергетики
Оборот Национальной платежной системы в 2016-2018гг вырос в 1,7 раза
Дагестанский рисоперерабатывающий завод планирует экспорт в Азербайджан
Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос.Дети"
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-апреле остался на прошлогоднем уровне
Бакинский аэропорт примет до 50 чартеров на финал Лиги Европы УЕФА
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отмечают 100-летие Бакинского государственного университета и 10-летие Русского центра Фонда «Русский мир»
Bakcell продлевает кампанию «Бесплатный интернет 4G» до октября
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР