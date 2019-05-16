Поставка С-400 Турции может начаться в июне, заявляют в Анкаре

Начало поставок Турции систем ПВО С-400 может быть перенесено с июля на июнь, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По сообщению агентства "Анадолу", комментируя в четверг срок начала поставок, он отметил, что "ранее озвучивался месяц июль, но возможен и перенос на июнь".

Он также подтвердил прозвучавшие ранее в Анкаре заявления о том, что приостановка реализации соглашения о поставках С-400, равно как и перенос поставок на более поздний срок, не обсуждается.

Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году. Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

О том, что Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявляли в госкорпорации "Ростех". "Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" в конце марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль. 7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Системы С-400 получают Вооруженные силы России. Два дивизиона С-400 обеспечивают противовоздушную оборону российских военных баз в Сирии - Хмеймиме и Тартусе. Россия реализует первый экспортный контракт на поставку С-400 в Китай. Контракт на поставку С-400 также подписан с Индией.