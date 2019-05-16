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Дальнее зарубежье 16.05.2019 18:12

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 6,4%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-апреле увеличились на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 305,24 млрд юаней ($44,36 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В том числе в прошлом месяце показатель вырос на 6,3% и достиг 62,95 млрд юаней.

Объем ПИИ из Южной Кореи и Германии с начала текущего года подскочил более чем вдвое, из США - на 24,3%, сообщает South China Morning Post.

В долларовом выражении инвестиции в КНР в январе-апреле повысились на 3,5% - до $45,14 млрд, в том числе рост в апреле составил 2,8%.

Общий объем прямых инвестиций Китая в нефинансовый сектор других стран в январе-апреле увеличился на 3,3% в годовом выражении и достиг 233,41 млрд юаней ($34,64 млрд).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ИНОСТРАНЦЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]