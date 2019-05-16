Украинский депутат-оппозиционер Бойко призывает распустить парламент Украины

Основатель "Оппозиционной платформы - за жизнь", народный депутат Юрий Бойко выступает за роспуск Верховной Рады Украины и проведение досрочных парламентских выборов.
"Мы надеемся, что Верховная Рада будет распущена как можно скорее. Такой парламент народу не нужен. Та пощечина, которую на выборах получил нынешний режим, касается и Верховной Рады. 4% доверия населения к парламенту - это прямой путь к роспуску. Наша позиция - нужно идти на выборы", - заявил он в кулуарах парламента в четверг, комментируя решение Рады о назначении на 20 мая инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
По словам Бойко, "Оппозиционная платформа - за жизнь" голосовала за проведение инаугурации 19 мая, "потому что, чем скорее эта власть уйдет, тем будет лучше". "И именно поэтому должна быть распущена Верховная Рада", - подчеркнул депутат.
Бойко отметил, что после вступления Зеленского в должность президента Украины "Оппозиционная платформа - за жизнь" будет настаивать на активизации процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе и решении социальных вопросов.
"Наша политическая сила будет настаивать на скорейшем завершении военного конфликта - это то, чего хотят все украинцы. Мы выступаем за прекращение войны, включение политических и дипломатических механизмов для возвращения территорий и людей. Также должны быть решены социальные вопросы. Это наш приоритет", - сказал депутат.
Очередные выборы в украинскую Раду должны пройти в конце октября 2019 года. Но возможны и досрочные выборы, если избранный президент Украины Зеленский после инаугурации до 27 мая примет решение о роспуске нынешнего парламента.
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