Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-апреле остался на прошлогоднем уровне

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-апреле 2019 года составил на сумму $85 млн 745,34 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-апреле 2019 года в Азербайджан импортировано 4 тыс. 493,04 тонны фармацевтической продукции (соответствует показателю января-апреля 2018г –ИФ) на $85 млн 745,74 тыс. (рост на 0,4%)», - отметили в ГТК.

В 2018 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 933,78 тонн фармацевтической продукции на $290 млн 184,22 тыс.

Н.Аббасова