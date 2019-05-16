Главы МИД стран ОДКБ обсудят дополнительные меры по снижению напряженности в районе таджикско-афганской границы

Проблемы международной и региональной безопасности и перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье будут рассмотрены на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое пройдёт в столице Киргизии 22 мая.

"Как ожидается, будут одобрены проекты решений Совета коллективной безопасности ОДКБ "О плане коллективных действий государств-членов ОДКБ по реализации Глобальной антитеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы", "О перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье", - сказано в сообщении, размещённом в четверг на сайте ОДКБ.

В общей сложности проект повестки дня СМИД содержит восемь вопросов, касающихся практически всех сфер деятельности организации, сообщает ОДКБ.

Заседание в Бишкеке пройдёт под председательством министра иностранных дел Киргизии Чингиза Айдарбекова, в нём примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ и исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Валерий Семериков, говорится в сообщении.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.