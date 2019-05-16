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Дальнее зарубежье 16.05.2019 18:42

Главы МИД стран ОДКБ обсудят дополнительные меры по снижению напряженности в районе таджикско-афганской границы

Проблемы международной и региональной безопасности и перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье будут рассмотрены на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое пройдёт в столице Киргизии 22 мая.

"Как ожидается, будут одобрены проекты решений Совета коллективной безопасности ОДКБ "О плане коллективных действий государств-членов ОДКБ по реализации Глобальной антитеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы", "О перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье", - сказано в сообщении, размещённом в четверг на сайте ОДКБ.

В общей сложности проект повестки дня СМИД содержит восемь вопросов, касающихся практически всех сфер деятельности организации, сообщает ОДКБ.

Заседание в Бишкеке пройдёт под председательством министра иностранных дел Киргизии Чингиза Айдарбекова, в нём примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ и исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Валерий Семериков, говорится в сообщении.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АФГАНИСТАН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]