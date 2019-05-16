Меркель не собирается занимать важных постов в ЕС после окончания канцлерства

Канцлер Германии Ангела Меркель исключила перспективу работы на какой-либо из ведущих должностей в руководстве ЕС после окончания канцлерского срока.

"Я не буду кандидатом на другой политический пост, неважно, где, в том числе в Европе", - сказала канцлер журналистам в четверг по итогам переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте.

После интервью Меркель газете "Зюддойче цайтунг" некоторые журналисты в ФРГ решили, что канцлер может занять место председателя Евросовета. В интервью канцлер заявила, что в будущем будет "еще больше, чем раньше, способствовать будущему Европы". Планируется, что Меркель останется на посту канцлера ФРГ до 2021 года.