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Дальнее зарубежье 16.05.2019 19:32

Меркель не собирается занимать важных постов в ЕС после окончания канцлерства

Канцлер Германии Ангела Меркель исключила перспективу работы на какой-либо из ведущих должностей в руководстве ЕС после окончания канцлерского срока.

"Я не буду кандидатом на другой политический пост, неважно, где, в том числе в Европе", - сказала канцлер журналистам в четверг по итогам переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте.

После интервью Меркель газете "Зюддойче цайтунг" некоторые журналисты в ФРГ решили, что канцлер может занять место председателя Евросовета. В интервью канцлер заявила, что в будущем будет "еще больше, чем раньше, способствовать будущему Европы". Планируется, что Меркель останется на посту канцлера ФРГ до 2021 года.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]