Лагард надеется, что торговой войны США и Китая удастся избежать

МВФ надеется на позитивное урегулирование напряжённости между США и Китаем и поиск взаимовыгодных решений для развития международной торговли, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Любая торговая война повлияет на все участвующие стороны, и на тех, кто не участвует непосредственно, (это - ИФ) имеет прямые и косвенные последствия. Это подрывает доверие, уверенность, и повлияет на всех. Надеемся, что так не произойдет", - сказала Лагард на пресс-конференции в четверг в Нур-Султане.

По её мнению, торговая война между США и Китаем может привести к тому, что компании в частном секторе будут вынуждены пересмотреть организацию цепочек поставок товаров и своего бизнеса.

"Никто не выигрывает в торговой войне, по нашему мнению, все мы от этого теряем. Поэтому мы надеемся, что существующая напряженность может быть урегулирована удовлетворительным образом, и обеспечит взаимную выгоду для всех сторон и создаст условия, в которой торговля, которая является важным локомотивом экономического роста, может процветать и развиваться", - заявила Лагард.