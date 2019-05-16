Первый канал сообщил о принятии решения аннулировать итоги финала шестого сезона телепроекта "Голос. Дети".

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB представит до конца мая, но уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта "Голос.Дети", - говорится в заявлении телеканала, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Первый канал сообщил, что покажет специальный выпуск проекта "Голос. Дети" 24 мая с участием финалистов последнего сезона. "Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта "Голос. Дети" в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов", - говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, Первый канал заявил о планах обеспечения дополнительной защиты голосования к старту следующего сезона телевизионного конкурса "Голос".

"Первый канал также примет меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. В том числе, обратится по этому вопросу к специалистам Group-IB. Обновление механизма голосования будет завершено до старта следующего сезона "Голоса", - обещал телеканал.

Как говорится в заявлении, канал обратился к компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, предложив ей провести проверку и установить, имели ли место нарушения во время зрительского голосования. "Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения", - отмечается в заявлении.

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получив 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст обещал зрителям разобраться в ситуации, отметив, что по итогам проверки может быть изменена система голосования. К внутреннему расследованию телеканал привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

В среду компания Group-ID опубликовала первые результаты расследования, в ходе которого было установлено, что во время голосования происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов. При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 - порядковый номер участника (под номером 07 в проекте участвовала дочь певицы Алсу - ИФ)",- сказали в пресс-службе.

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. СМС сообщений, а телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.

"В ходе расследования также были ранжированы все регионы голосования. Один из них продемонстрировал необычно высокую активность сразу после начала голосования. Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000",- сказали в компании.