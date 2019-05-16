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Здравоохранение 16.05.2019 16:40

Президент Алиев запустил завод Diamed Co по производству одноразовых шприцов в Пираллахи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию по производству одноразовых шприцов на территории Пираллахинского промышленного парка (ППП), сообщает сайт главы государства.

Строительство завода по производству одноразовых шприцов осуществило ООО «Diamed Co». Инвестиции в строительство завода оцениваются в $4 млн. Из этой суммы $1,7 млн составляют инвестиции ОАО «Азербайджанской инвестиционной компании» (АИК). Для производства продукции на заводе будет использоваться местное и зарубежное сырье. Мощность завода составит на начальном этапе 150 млн одноразовых шприцов в год. Производимую продукцию планируется направлять, в том числе на экспорт, в Россию, Грузию, Иран и страны Средней Азии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2016 года подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка. Целью создания парка является обеспечение продолжительного развития ненефтяного сектора в стране, дальнейшего расширения предпринимательской деятельности в промышленности, развитие фармацевтической промышленности, снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции, поощрение местного производства для удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах и увеличение занятости населения в производственной сфере.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАВОД, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]