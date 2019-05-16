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Оборона 16.05.2019 16:54

Чехия хочет наладить в Азербайджане производство продукции оборонной промышленности

Чехия заинтересована в финансировании различных проектов в Азербайджане, в том числе создания производства продукции оборонной промышленности, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» председатель Палаты депутатов Чехии Радек Вондрачек.

«У чешских банков имеются большие финансовые средства и они готовы инвестировать их. Азербайджан имеет хорошую репутацию, почему бы не наладить производство здесь», - сказал Вондрачек.

По его словам, с 2015 года Баку и Прага ведут переговоры по налаживанию производства в Азербайджане продукции оборонной промышленности. «Я думаю, что настало время, перейти к действию», - отметил он.

Вондрачек сообщил, что в частности, компания «Ceska Zbrojovka» в настоящее время осуществляет проекты за рубежом, и она могла бы наладить также производство и в Азербайджане. «Производимая продукция может быть рассчитана как на местный, так и на региональный рынок», - подчеркнул он.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]