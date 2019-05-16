ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 6,4 млн манатов на меры по восстановлению пяти мостов над рекой Гянджачай в городе Гянджа.

Средства будут направлены на восстановление пяти мостов, находяхщийся в аварийном состоянии на проспектах Шаха Исмаила Хатаи и Низами Гянджеви, а также улицах Муссеиба Багирова, Мирзы Аббаса Аббасзаде и Аловсата Мамедова.

Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде