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16.05.2019 16:58

ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 6,4 млн манатов на меры по восстановлению пяти мостов над рекой Гянджачай в городе Гянджа.

Средства будут направлены на восстановление пяти мостов, находяхщийся в аварийном состоянии на проспектах Шаха Исмаила Хатаи и Низами Гянджеви, а также улицах Муссеиба Багирова, Мирзы Аббаса Аббасзаде и Аловсата Мамедова.

Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГААД, МОСТЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]