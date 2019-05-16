ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 6,4 млн манатов на меры по восстановлению пяти мостов над рекой Гянджачай в городе Гянджа.
Средства будут направлены на восстановление пяти мостов, находяхщийся в аварийном состоянии на проспектах Шаха Исмаила Хатаи и Низами Гянджеви, а также улицах Муссеиба Багирова, Мирзы Аббаса Аббасзаде и Аловсата Мамедова.
Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
Баку и Прага обсудили вопросы развития ВТС
Азербайджан и Парагвай отказываются от визового режима для владельцев диппаспортов
Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать из Баку в Астрахань
Газпром договаривается о 5-летнем контракте на закупку газа в Туркмении, объем зависит от цены - замминистра энергетики РФ
Доля ЛУКОЙЛа в портфеле заказов EDC достигла 75%, Роснефти - сократилась до 2%
Рост нефтяного рынка ускорился, Brent превысила $73 за баррель
Британцы злоупотребляют алкоголем чаще остальных в мире - исследование
Семья Усамы бен Ладена направила более 3 млн фунтов футбольному клубу Sheffield United - СМИ
Созданная Джеффом Кунсом стальная скульптура кролика продана на аукционе Christie"s за рекордный $91 млн
Зеленский собирается провести конкурс на замещение должностей губернаторов областей Украины
Турция отменила запрет на допуск адвокатов к основателю Рабочей партии Курдистана Оджалану
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отмечают 100-летие Бакинского государственного университета и 10-летие Русского центра Фонда «Русский мир»
Bakcell продлевает кампанию «Бесплатный интернет 4G» до октября
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР