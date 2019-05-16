Трамп с иронией отозвался о мэре Нью-Йорка, объявившем об участии в предвыборной гонке

Президент США Дональд Трамп в четверг раскритиковал нового соперника по президентской гонке 2020 года - мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, с сарказмом назвав его худшим мэром в США.

"Еще одного "красавчика" получили демократы в свою компанию. Билл Де Блазио из Нью-Йорка, худший мэр в США... сегодня объявляет о намерении баллотироваться на пост президента. Это просто смешно. Но если вам нравятся высокие налоги и преступность, он - ваш кандидат. Нью-Йорк его ненавидит!" - написал Трамп.

Ранее в четверг Де Блазио объявил о намерении принять участие в выборах президента США 2020 года от Демократической партии.

Де Блазио, таким образом, стал 24-м по счету членом Демократической партии, который объявил намерении бороться за пост президента США. Среди них - сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент Джо Байден, губернатор Монтаны Стив Буллок.

В выборах также примет участие нынешний президент США Трамп. Согласно конституции, он имеет право переизбраться на второй срок. Своими основными соперниками на выборах 2020 года он уже назвал Сандерса и Байдена.