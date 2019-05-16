В школе в США объявили каникулы из-за обнаружения на ее территории обогащенного урана

Учеников школы в американском штате Огайо отпустили на летние каникулы почти на неделю раньше после того, как на ее территории обнаружили радиоактивные материалы, сообщает телеканал Fox News.

Среднюю школу Занз Корнер, расположенную в 110 км от столицы штата Огайо Колумбуса, закрыли для проведения дополнительных проверок и оценки риска здоровью учеников и преподавателей.

Такое решение было принято после того, как в ходе независимого исследования университета Северной Аризоны в школе обнаружили обогащенный уран, а в образцах воды и почвы, взятых рядом с учебным заведением - плутоний, уран и нептуний.

Школа, отмечает телеканал, расположена в нескольких километрах от газодиффузионного завода города Портсмут. Завод был закрыт в 2001 году, сейчас на нем проходят процедуры по выводу из эксплуатации и обеззараживанию. Завод, сообщает министерство энергетики США, создавался для производства обогащенного урана в рамках ядерной программы США, а затем он производил обогащенный уран для коммерческих ядерных реакторов.

Уроки в школе, где обучаются 300 учеников, должны были завершиться 21 мая. Департамент образования Огайо сообщил, что ученикам не придется дополнительно учиться в следующем школьном году, так как они уже выполнили школьную программу.