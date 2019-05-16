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Дальнее зарубежье 16.05.2019 20:03

Европол сообщил о ликвидации крупной международной сети киберпреступников

Службы безопасности нескольких стран обезвредили международную группу киберпреступников GozNym, сообщает в четверг Европол.

"Криминальная сеть использовала вредоносное ПО под называнием GozNym для попытки украсть порядка $100 млн у более чем 41 тыс. жертв, в основном компаний и финансовых организаций", - говорится в пресс-релизе Европола.

По данным этой организации, преступники заражали компьютеры своих жертв вредоносным ПО GozNym, которое позволяло им узнать данные жертв и получить доступ к их банковским счетам.

В операции принимали участие сотрудники правоохранительных органов Болгарии, Германии, Грузии, Молдавии, США и Украины.

Десятерым участникам преступной группы уже предъявили обвинения в США. Членов GozNym обвиняют, в частности, в краже средств с банковских счетов и обмывании денег. Лидеру сети киберпреступников грозит суд в Грузии, еще одного члена группы экстрадировали в США из Болгарии, другому подозреваемому предстоит судебный процесс в Молдавии, отмечает Европол.

Кроме того, пятеро россиян, участвовавших в киберпреступлениях, остаются на свободе. Среди них - разработчик вредоносного ПО GozNym, отмечает Европол.

На пресс-конференции представитель организации назвал проведенную операцию по ликвидации преступной группировки "сложной и беспрецедентной".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]