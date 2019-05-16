Франция может принять участие в подъеме затонувших ядерных объектов в северных морях РФ

Судоремонтный завод "Нерпа" (СРЗ "Нерпа", филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка", ЗАТО Александровск, Мурманская область) намерен участвовать в утилизации радиационно-опасных объектов, затонувших в арктических морях, в рамках международного проекта Еврокомиссии, сообщил директор СРЗ Аркадий Оганян журналистам в четверг

"Еврокомиссия распределила задачи между государствами, которые будут принимать участие в этих мероприятиях. У меня есть информация, что вопросами подъема поручено заниматься Франции", - сказал Оганян.

По словам директора СРЗ, определены шесть первоочередных объектов, которые необходимо поднять со дна северных морей. Среди них - подводные лодки К-27 и К-159, затонувшие в Карском море и Баренцевом море, соответственно.

"Первая из них - атомная подводная лодка, затопленная в районе Новой Земли на глубине 30 м (...), и атомная подводная лодка, затопленная в районе Кильдина, но там глубина порядка 100 м", - сказал Оганян.

Ранее главный инженер филиала ФГУП "РосРАО" "СевРАО" Дмитрий Гулак сообщал "Интерфаксу", что работы по подъему атомной подводной лодки К-27 и отправке субмарины на выгрузку ядерных реакторов необходимо провести в ближайшие годы.

По его словам, единственным местом, где можно безопасно выгрузить оба реактора К-27, является отделение "СевРАО" в Гремихе (бывшая база советских подлодок, ЗАТО Островной, Мурманская область), где уже с 2024 запланирован вывод из эксплуатации сооружений и реабилитация территории.

В 2016 году на тот момент директор "СевРАО" Валерий Пантелеев сообщал, что подъем К-27 может состояться "в ближайшие три-четыре года".

Атомные подводные лодки К-27 и К-159 затонули в 1982 и 2003 году, соответственно.