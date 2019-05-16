Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9057 RUR   0.0263 GBR   2.1846 TRY   0.2821

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.02 0.24 Brent 71.77 0.53

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 16.05.2019 17:08

АБР на следующей неделе организует в Баку форум по управлению госдолгом

Азиатский банк развития (АБР) и Министерство финансов Азербайджана организуют 21-23 мая в Баку Азиатский региональный форум по управлению государственным долгом (2019 Asian Regional public debt management forum)

«Для участия в форуме Баку посетит вице-президент АБР Ингрид ван Вис (Ingrid van Wees)», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

В ходе трехдневного мероприятия его участники обсудят следующие вопросы: обзор мировой и региональной экономики, ситуацию и перспективы внутренних долговых рынков; проблемы в управлении государственным долгом в развивающихся странах; последние тенденции с заимствованиями на международных рынках.

Кроме этого, будут обсуждены вопросы управления активами и пассивами, надзор за управлением государственным долгом, содействие зеленым и устойчивым финансовым рынкам.

«В целом, в рамках форума запланировано 10 панельных сессий», - подчеркнули в банке.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АБР, ФОРУМ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]