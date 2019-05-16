АБР на следующей неделе организует в Баку форум по управлению госдолгом

Азиатский банк развития (АБР) и Министерство финансов Азербайджана организуют 21-23 мая в Баку Азиатский региональный форум по управлению государственным долгом (2019 Asian Regional public debt management forum)
«Для участия в форуме Баку посетит вице-президент АБР Ингрид ван Вис (Ingrid van Wees)», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
В ходе трехдневного мероприятия его участники обсудят следующие вопросы: обзор мировой и региональной экономики, ситуацию и перспективы внутренних долговых рынков; проблемы в управлении государственным долгом в развивающихся странах; последние тенденции с заимствованиями на международных рынках.
Кроме этого, будут обсуждены вопросы управления активами и пассивами, надзор за управлением государственным долгом, содействие зеленым и устойчивым финансовым рынкам.
«В целом, в рамках форума запланировано 10 панельных сессий», - подчеркнули в банке.
А.Азизов
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