Нефть усилила рост, Brent подорожала до $72,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили рост в ходе торгов в четверг на фоне напряженности на Ближнем Востоке и данных о падении запасов бензина в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:55 составляет $72,77 за баррель, что на $1 (1,4%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,81 (1,31%) - до $62,83 за баррель.

Во вторник власти Саудовской Аравии сообщили об атаке на нефтепровод "Восток-Запад", в которой, по их оценкам, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов. Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации.

До этого сообщалось об атаках неизвестных на нефтетанкеры Саудовской Аравии и других стран.

Между тем накануне министерство энергетики США сообщило о падении запасов бензина в Штатах на прошлой неделе на 1,12 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения на 600 тыс. баррелей.

Товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 5,431 млн баррелей. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали падение на 1,4 млн баррелей.