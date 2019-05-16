Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9057 RUR   0.0263 GBR   2.1846 TRY   0.2821

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.02 0.24 Brent 71.77 0.53

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.05.2019 17:12

Нефть усилила рост, Brent подорожала до $72,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили рост в ходе торгов в четверг на фоне напряженности на Ближнем Востоке и данных о падении запасов бензина в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:55 составляет $72,77 за баррель, что на $1 (1,4%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,81 (1,31%) - до $62,83 за баррель.

Во вторник власти Саудовской Аравии сообщили об атаке на нефтепровод "Восток-Запад", в которой, по их оценкам, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов. Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации.

До этого сообщалось об атаках неизвестных на нефтетанкеры Саудовской Аравии и других стран.

Между тем накануне министерство энергетики США сообщило о падении запасов бензина в Штатах на прошлой неделе на 1,12 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения на 600 тыс. баррелей.

Товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 5,431 млн баррелей. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали падение на 1,4 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дорожает из-за напряженности на Ближнем Востоке, цена Brent выросла до $72,14 за баррель Нефть перешла к росту, Brent торгуется около $71,7 за баррель Цены на нефть снижаются на сигналах роста запасов в США, Brent торгуется у $70,76 за баррель Нефть умеренно дешевеет после роста накануне, Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые запасы нефти в марте выросли на 3,3 млн барр., были на 22,8 млн барр. выше среднего 5-летнего уровня - ОПЕК Цены на нефть растут, Brent подорожала до $70,88 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]