Болгария и Греция на следующей неделе начнут строить газовую перемычку

Болгария и Греция на следующей неделе начнут строить газопровод-перемычку между странами - с задержкой более чем на год.

Минэнерго Болгарии сообщило, что 22 мая на границе двух стран состоится церемония начала строительства, в которой примут участие премьер-министры Бойко Борисов и Алексис Ципрас.

182-километровую перемычку (из них 130 км пройдет по территории Болгарии) планируется достроить в 2020 году - к запуску Трансадриатического газопровода (TAP), по которому азербайджанский газ будет поставляться в Европу.

Газопровод Interconnector Greece-Bulgaria (IGB) планировали начать строить еще в первом квартале 2018 года. Проект был приостановлен после того как местные фирмы (виноделы и девелоперы) обжаловали тендерные процедуры по проекту в Комиссии по защите конкуренции. Процесс удалось возобновить после внесения изменения в законодательства о закупках, по которому обжаловать процедуру могут только ее участники, а также даже если закупка оспаривается, то процедура не останавливается.