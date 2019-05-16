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Дальнее зарубежье 16.05.2019 20:34

Бывший глава МИД Британии собирается бороться за пост премьера

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о планах бороться за должность премьер-министра страны после того, как этот пост покинет Тереза Мэй, сообщает в четверг сайт британского издания Express.

"Конечно, я собираюсь это сделать", - сказал Джонсон, выступая на бизнес-конференции в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Мэй собирается покинуть свой пост, не дожидаясь следующих парламентских выборов. Предполагается, что она пойдет на такой шаг после достижения договоренностей по Brexit.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЛИТИК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]