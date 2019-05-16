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СНГ 16.05.2019 17:34

Лукашенко считает, что в России непорядочная конкуренция

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о непорядочной, по его мнению, конкуренции в России и проблемах с реализацией там белорусской продукции.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы государства, обращаясь к новому гендиректору предприятия "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" Александру Довгало, Лукашенко потребовал повысить эффективность работы предприятий цементной отрасли и увеличить объемы реализации их продукции на внешних рынках.

"Там (на внешних рынках - ИФ) у нас проблем было очень много. Я даже подозревал, что кое-кто там создает эти проблемы, особенно в направлении России. Да, не так просто с Россией работать. Там хватает тех, которые хотели бы наклонить. Конкуренция, притом конкуренция непорядочная", - заявил президент.

По информации пресс-службы, главе государства было доложено, что ситуация с реализацией цемента за рубеж улучшилась. Заводы диверсифицировали экспорт, переориентировались на европейский рынок, там готовы закупать отечественную продукцию по более высоким ценам. Существенно выросли поставки в Польшу, Латвию, Украину.

Вместе с тем значительный объем реализуется на внутреннем рынке. В данной связи Лукашенко указал на необходимость расширять сферу применения цемента в стране.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]