Лукашенко считает, что в России непорядочная конкуренция

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о непорядочной, по его мнению, конкуренции в России и проблемах с реализацией там белорусской продукции.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы государства, обращаясь к новому гендиректору предприятия "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" Александру Довгало, Лукашенко потребовал повысить эффективность работы предприятий цементной отрасли и увеличить объемы реализации их продукции на внешних рынках.

"Там (на внешних рынках - ИФ) у нас проблем было очень много. Я даже подозревал, что кое-кто там создает эти проблемы, особенно в направлении России. Да, не так просто с Россией работать. Там хватает тех, которые хотели бы наклонить. Конкуренция, притом конкуренция непорядочная", - заявил президент.

По информации пресс-службы, главе государства было доложено, что ситуация с реализацией цемента за рубеж улучшилась. Заводы диверсифицировали экспорт, переориентировались на европейский рынок, там готовы закупать отечественную продукцию по более высоким ценам. Существенно выросли поставки в Польшу, Латвию, Украину.

Вместе с тем значительный объем реализуется на внутреннем рынке. В данной связи Лукашенко указал на необходимость расширять сферу применения цемента в стране.