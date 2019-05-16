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Регион 16.05.2019 17:48

Турция не будет интегрировать С-400 в систему ПВО НАТО - Чавушоглу

Приобретаемые Турцией российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Хотелось бы подчеркнуть, что ЗРС С-400 будут находиться под полным контролем Турции. Мы не станем интегрировать комплексы в системы НАТО", - приводит слова Чавушоглу Анатолийское агентство новостей.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, опасения США по поводу того, что С-400 могут представлять угрозу для американских истребителей F-35, не имеют оснований.

"Если утверждения Вашингтона оправданы, то российские ЗРС С-400 уже давно считали все данные с израильских F-35 в небе над Сирией, а также с норвежских F-35 над Балтийским морем", - сказал Чавушоглу.

Он еще раз отметил, что закупка ЗРС С-400 было продиктовано требованиями национальной безопасности Турции.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что до подписания договора с Москвой, Анкара течении десяти лет безуспешно обращалась к своим западным партнерам.

Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЧАВУШОГЛУ, С/400, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]