CEO американской атомной компании Westinghouse уходит в отставку, его сменит выходец из АВВ

Президент и главный исполнительный директор американской ядерной компании Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутиеррес уходит в отставку с 31 июля 2019 г., сообщает компания.

Гутиеррес работает в американской атомной компании с 2008 г., занимал должности технического директора Nuclear Services, вице-президента испанского филиала. В 2016 г. Гутиеррес возглавил Westinghouse в качестве исполняющего обязанности президента и CEO, а с 2017 г. был утвержден президентом и CEO.

По сообщению компании, Гутиеррес сохранит стратегическую роль в Westinghouse в качестве члена глобального консультативного совета.

Место Гутиерреса с 19 августа займет Патрик Фрагман, в настоящее время занимающий позицию старшего вице-президента электротехнической корпорации ABB Limited. Ранее Фрагман занимал пост старшего вице-президента по атомному бизнесу Alstom.