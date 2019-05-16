Тегеран не желает вести переговоры с Вашингтоном - Зариф

Иран не намерен вступать в переговоры с США после того, как они вышли из соглашения по иранской ядерной программе и восстановили санкции, заявил японским СМИ глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Нет, возможности для переговоров нет", - сказал министр в ходе визита в Японию.

При этом он назвал США "хулиганом", который пытается навязывать свои условия другим странам.

"Допустим, у нас есть хулиган, который стоит на перекрестке, и говорит всем: "Если ты не перейдешь дорогу на красный свет, то я изобью тебя". Именно это США и говорят им (остальным странам - ИФ)", - объяснил министр.

В то же время Зариф раскритиковал страны Европы и Японию за то, что на словах они поддерживают соглашение по иранской ядерной программе, а на самом деле признают американские санкции против Ирана и не предпринимают действий для спасения соглашения.

Кроме этого, Зариф упомянул, что ранее Иран планировал организовать обмен иностранных заключенных, находящихся в иранских тюрьмах, на заключенных-иранцев из тюрем США, ФРГ и Австралии. Однако, по словам министра, США выдвинули предварительные условия для обмена, и теперь речь об этой сделке не идет.

Агентство "Киодо" напоминает, что ранее Зариф провел переговоры с японским коллегой Таро Коно и с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за нее.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая 2019 года стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые свои обязательства по сделке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским участникам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.