Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать из Баку в Астрахань

Азербайджанский лоукостер Buta Airways ("дочка" авиакомпании "Азербайджанские авиалинии") в четверг начал выполнять полеты по маршруту Баку - Астрахань, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии начала полетов, состоявшейся в астраханском аэропорту.

"Это регулярный рейс, не сезонный. Периодичность полетов - два раза в неделю: в понедельник и четверг. Возможно, частота полетов увеличится до трех раз в неделю, в зависимости от загруженности", - сказал гендиректор аэропорта Зияутдин Абдурахманов журналистам.

Время в пути нового рейса примерно один час. Полеты будут выполнять самолеты на 106 посадочных мест.

По словам представителя пресс-службы Астраханской области, в 2014-2015 годах действовал прямой рейс между Астраханью и Баку, затем перевозки были прерваны по техническим причинам.

Buta Airways основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в международном аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку.