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16.05.2019 18:11

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать из Баку в Астрахань

Азербайджанский лоукостер Buta Airways ("дочка" авиакомпании "Азербайджанские авиалинии") в четверг начал выполнять полеты по маршруту Баку - Астрахань, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии начала полетов, состоявшейся в астраханском аэропорту.

"Это регулярный рейс, не сезонный. Периодичность полетов - два раза в неделю: в понедельник и четверг. Возможно, частота полетов увеличится до трех раз в неделю, в зависимости от загруженности", - сказал гендиректор аэропорта Зияутдин Абдурахманов журналистам.

Время в пути нового рейса примерно один час. Полеты будут выполнять самолеты на 106 посадочных мест.

По словам представителя пресс-службы Астраханской области, в 2014-2015 годах действовал прямой рейс между Астраханью и Баку, затем перевозки были прерваны по техническим причинам.

Buta Airways основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в международном аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]